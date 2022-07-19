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Şanlıurfa Ticaret Borsası

19.07.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı mercimekKg11,8613,50ArpaKg4,504,50BuğdayKg5,508,25NohutKg10,8910,89MısırKg5,976,20

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