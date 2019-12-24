HABER

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kızıldemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 17:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kızıldemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı (ŞUTB) İsa Kızıldemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kızıldemir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

İsa Kızıldemir, haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların tamamının çok güzel ve anlamlı olduğunu belirten Kızıldemir, şunları söyledi:

"Seçim yaparken çok zorlandım çünkü hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan yerleşim birimlerinde savaş mağduru çocukların yüzünün güldüğü fotoğrafı seçtim. Çünkü burada Türk askerinin gittiği bölgelere huzur ve barışı götürmesini anlatan bir fotoğraf olduğu için anlamlı buldum. 'Millilerden asker selamı' fotoğrafında ise milli oyuncularımızın selam vermesi birlik ve beraberliğimizi bir kez daha göstermiş oldu. AA foto muhabirlerinin hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Şimdiden dereceye girecek muhabirlerimizi tebrik ederim."

Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler
Çevre Bakanı Kurum: İBB Kanal İstanbul’dan tek taraflı çekilemezÇevre Bakanı Kurum: İBB Kanal İstanbul’dan tek taraflı çekilemez
Azer’in kazada ölümünde sanık avukatından 'sürücü boyu' savunmasıAzer’in kazada ölümünde sanık avukatından 'sürücü boyu' savunması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

Bakırköy’de dansçı Berhan Tamalan’ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Berhan Tamalan cinayetinde yeni gelişme!

Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den İstanbul için son dakika duyurusu: Hafta sonu karla karışık yağmur geliyor

İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor

'Şehit' ve 'Gazi' kelimelerinin kullanımı İçişleri Bakanlığı'nın iznine bağlandı

'Şehit' ve 'Gazi' kelimeleriyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika! Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un akıl sağlığı yerinde çıktı

Katilin akıl sağlığı yerinde çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.