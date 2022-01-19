Şanlıurfa, Tokat ve Uşak'ta yarın okullar tatil mi? Yarın (20 Ocak) Şanlıurfa, Tokat, Uşak'da okullar tatil mi olacak?

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugün 52 şehirde okullar tatil edildi. Soğuk hava ve kar etkisini sürdürürken yarın Şanlıurfa, Tokat ve Uşak'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Peki yarın (20 Ocak) Şanlıurfa, Tokat, Uşak'da okullar tatil mi olacak? İşte merak edilenler...

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklama ile okullar bugün tatil edilmişti. Şanlıurfa Valisi Abdullar Erin, okulların yarın da tatil olacağını şu ifadelerle duyurdu: "İlimiz genelinde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü de tatil kararı aldık. Trafikte lütfen dikkatli olalım! Ve çocuklar, sıkı giyinmeyi unutmayın!"

TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat Valiliği okulların 19 Ocak'ta tatil olacağını açıklarken 20 Ocak'a ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

UŞAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 20 Ocak'ta okulların tatil durumuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.

