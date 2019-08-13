Şanlıurfa turizminde bayram bereketi

Birbirinden değerli kültürel değerlere sahip olan kent, zengin mutfak kültürüyle de dikkati çekiyor. Uzun Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek Şanlıurfa'ya gelen turistler, hem tarihi ve turistlik yerleri gezme hem de yöreye özgü lezzetleri tatma fırsatı buluyor.

Şanlurfa'nın her yönüyle ziyaretçilerini mutlu eden bir şehir olduğunu belirten Beyazgül, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa bir turizm tarım şehri. En önemlisi insanıyla, misafirperverliğiyle bir peygamberler şehri. Biz de peygamberler şehrine bayramda ziyaretçilerimizi davet ediyoruz. Gelin, Göbeklitepe'mizi, Balıklıgöl'ümüzü, Şuayip şehrini, kelaynaklarını ve ceylanlarını görün diyoruz. Ziyaretçilerimiz buraya doyum olmayacağını görecekler. Burası insanların her yönüyle mutlu ve memnun eden bir şehir. Buraya gelen dönmek istemeyecektir. Turist bizim misafirimizdir. Kentin tarihi ve turist mekanlarına gittiğimizde adım atacak yer bulamıyoruz. Bu sıcak havalara rağmen insanlar gelip buraları ziyaret ediyor. Bu çok güzel ve kentteki turizm canlılığı herkesi memnun ediyor."

- Rezervasyonlar mevsim ortalamasının üstünde

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen, "Göbeklitepe Yılı" sayesinde kenttin yerli ve yabancı turist akınına uğradığını belirtti.

Kurban bayramı dolaysıyla turist yoğunluğunun daha da artığını ifade eden Türkmen, "Şanlıurfa'da yıllın ilk aylarından beri turist yoğunluğunda ciddi artışlar yaşanıyor. Göbeklitepe yıllı olması dolaysıyla kent yerli ve yabancı turistlerin akına uğruyor. Sıcak havanın etkili olmasına rağmen bu yoğunluk bayramda da sürüyor. Şu anda mevsimine göre doluluk oranı yüzde 60'larda bu da mevsim ortalamalarının çok üzerinde bir rakam. Bu sayının bayramın son günlerinden ve ağustosun sonlarına doğru daha da artacağına inanıyorum. Şu anda otellerimizde yer bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını söyleyebilirim." dedi.