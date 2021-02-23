HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa Valiliği: "Panelvan faciasının sebebi karbonmonoksit gazı"

Şanlıurfa Valiliği: "Panelvan faciasının sebebi karbonmonoksit gazı"

23.02.2021 11:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Valiliği, biri çocuk 3 kişilik ailenin panelvan araçta ölü bulunması olaylı ile ilgili yaptığı açıklamada, ölümlerin kömürden sızan karbonmonoksit gazından kaynaklı olduğunu duyurdu.Olay, geçtiğimiz Pazar günü Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Buğdayhöyük Mahallesi yakınlarında yaşanmıştı.

Şanlıurfa Valiliği, biri çocuk 3 kişilik ailenin panelvan araçta ölü bulunması olaylı ile ilgili yaptığı açıklamada, ölümlerin kömürden sızan karbonmonoksit gazından kaynaklı olduğunu duyurdu.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Buğdayhöyük Mahallesi yakınlarında yaşanmıştı. Panelvanda soğuktan korunmak için taş ocağı çay mangalının üzerinde kömür yakarak uyuyan Mustafa Kılınç ile eşi Hayriye Albers ve 12 yaşındaki Kamuran İ., aracın içerisinde ölü bulunmuştu.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği, ölümlerin kömürden sızan karbonmonoksit gazından kaynaklı olduğunu duyurdu. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Şanlıurfa ili mülki sınırları içerisinde 21 Şubat 2021 tarihinde panelvan tipi araç ile balık tutmak ve piknik yapmak için gelen 1’i çocuk 3 kişilik bir aile, araç içerisine ısınmak amaçlı koydukları taş ocağı çay mangalını, odun ve kömür ile yakmak suretiyle uyumaları üzerine sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiştir. Söz konusu olayda kullanılan taş ocağı çay mangalının açık arazide yemek pişirmek veya su ısıtmak amaçlı kullanılması gerekirken, kapalı bir alanda amaç dışı kullanılması sonucu bir ailenin yok olmasına neden olmuştur” denildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Sular ne zaman gelecek? 23 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!Sular ne zaman gelecek? 23 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!
Nasıl youtuber olunur? Ünlü bir Youtube fenomeni olmanın ipuçlarıNasıl youtuber olunur? Ünlü bir Youtube fenomeni olmanın ipuçları
1/

En Çok Okunan Haberler

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak hangi illerde kısıtlamalar kalkmayacak? İşte öne çıkan illerin listesi

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika: 3 kişinin cesedi panelvandan çıkmıştı: Şanlıurfa'daki acı olayın nedeni belli oldu

Cesetleri araçtan çıkmıştı: Acı olayın nedeni belli oldu

Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaret eden kişi adliyeye sevk edildi

Hakaret eden kişiyle ilgili yeni gelişme

İSKİ su kesintisi 23 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 23 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

Elektrik kesintisi listesi 23 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

23 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.