Şanlıurfa Valiliği: Patlayıcı ele geçen operasyon sonrası yapılan paylaşımlar karalama amaçlı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği 8 kişinin gözaltına alınıp 44 kilo 130 gram patlayıcının ele geçirildiği operasyonla ilgili HDP Milletvekili Ayşe Sürücü’nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler üzerine Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada sosyal medya ve bazı internet sitelerindeki haberlerin kolluk kuvvetlerini karalama amacı taşıdığı belirtildi.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda; aralarında HDP’li Belediye Meclis Üyesi Dilan Ablay’ın evinin de bulunduğu bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda; HDP'li meclis üyesi Dilan Ablay'ın evinin bahçesinde 33 kilo 610 gram plastik patlayıcı, 10 kilo 525 gram toz patlayıcı, 6 metre infilaklı fitil, 10 elektrikli kapsül, 2 verici kumanda, 2 güvenlik saatli devre ile örgütsel dokümanlar ve ele geçirilen devrelerin kullanım talimatlarının yazılı olduğu kağıtlar ele geçirildi.

HDP MİLLETVEKİLİ PATLAYICI BULUNAN EVE GİRİP GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyette götürüldü. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü de dün arama yapılan ve patlayıcı bulunan Dilan Ablay’ın evine giderek cep telefonu ile görüntüler çekti. Operasyonda evdeki eşyaların dağıtıldığını ve kutsal kitapların ayaklar altına alındığını iddia eden Sürücü, çektiği videoları sosyal medya hesabında paylaştı. Yapılan paylaşımlar üzerine Şanlıurfa Valiliği yazılı açıklama yaparak, terör örgütüne yönelik operasyonun ardından sosyal medya ve internet ortamında yapılan bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

'KARA PROPAGANDA YAPILDI'

44 kilo patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ardından sosyal medya ve internet ortamında maksatlı paylaşımların yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Gerçekleştirilen operasyon sonrasında bazı sosyal medya platformları ile internet üzerindeki diğer açık kaynaklarda, soruşturmayı akamete uğratmak, soruşturmayı yürüten kolluk kuvvetleri ile adli-idari mercileri ve kamuoyunu baskı altına almak amacına matuf olduğu değerlendirilen asılsız haber paylaşımı yapıldığı müşahede edilmektedir. Söz konusu iddiaların, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin ve müzahir kesimlerin kara propagandası, mizansen niteliğinde, tamamen asılsız, mesnetsiz ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bile alet edebilecek şekilde iftira içerikli olduğu hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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