HABER

Şanlıurfa Valiliği: Patlayıcı ele geçen operasyon sonrası yapılan paylaşımlar karalama amaçlı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 11:37 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın  Ceylanpınar ilçesinde polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği 8 kişinin gözaltına alınıp 44 kilo 130 gram patlayıcının ele geçirildiği operasyonla ilgili HDP Milletvekili Ayşe Sürücü’nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler üzerine Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı.

Şanlıurfa Valiliği: Patlayıcı ele geçen operasyon sonrası yapılan paylaşımlar karalama amaçlı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği 8 kişinin gözaltına alınıp 44 kilo 130 gram patlayıcının ele geçirildiği operasyonla ilgili HDP Milletvekili Ayşe Sürücü’nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler üzerine Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada sosyal medya ve bazı internet sitelerindeki haberlerin kolluk kuvvetlerini karalama amacı taşıdığı belirtildi.
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda; aralarında HDP’li Belediye Meclis Üyesi Dilan Ablay’ın evinin de bulunduğu bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda; HDP'li meclis üyesi Dilan Ablay'ın evinin bahçesinde 33 kilo 610 gram plastik patlayıcı, 10 kilo 525 gram toz patlayıcı, 6 metre infilaklı fitil, 10 elektrikli kapsül, 2 verici kumanda, 2 güvenlik saatli devre ile örgütsel dokümanlar ve ele geçirilen devrelerin kullanım talimatlarının yazılı olduğu kağıtlar ele geçirildi.
HDP MİLLETVEKİLİ PATLAYICI BULUNAN EVE GİRİP GÖRÜNTÜ ÇEKTİ
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyette götürüldü. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü de dün arama yapılan ve patlayıcı bulunan Dilan Ablay’ın evine giderek cep telefonu ile görüntüler çekti. Operasyonda evdeki eşyaların dağıtıldığını ve kutsal kitapların ayaklar altına alındığını iddia eden Sürücü, çektiği videoları sosyal medya hesabında paylaştı. Yapılan paylaşımlar üzerine Şanlıurfa Valiliği yazılı açıklama yaparak, terör örgütüne yönelik operasyonun ardından sosyal medya ve internet ortamında yapılan bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
'KARA PROPAGANDA YAPILDI'
44 kilo patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ardından sosyal medya ve internet ortamında maksatlı paylaşımların yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Gerçekleştirilen operasyon sonrasında bazı sosyal medya platformları ile internet üzerindeki diğer açık kaynaklarda, soruşturmayı akamete uğratmak, soruşturmayı yürüten kolluk kuvvetleri ile adli-idari mercileri ve kamuoyunu baskı altına almak amacına matuf olduğu değerlendirilen asılsız haber paylaşımı yapıldığı müşahede edilmektedir. Söz konusu iddiaların, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin ve müzahir kesimlerin kara propagandası, mizansen niteliğinde, tamamen asılsız, mesnetsiz ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bile alet edebilecek şekilde iftira içerikli olduğu hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."
FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa Valiliği: Patlayıcı ele geçen operasyon sonrası yapılan paylaşımlar karalama amaçlıŞanlıurfa Valiliği: Patlayıcı ele geçen operasyon sonrası yapılan paylaşımlar karalama amaçlıŞanlıurfa Valiliği: Patlayıcı ele geçen operasyon sonrası yapılan paylaşımlar karalama amaçlı

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Yolcu otobüsündeki kaçaklar için şoföre kişi başı 1415 lira ceza Yolcu otobüsündeki kaçaklar için şoföre kişi başı 1415 lira ceza 
Yağlı güreş hakemi kazada öldüYağlı güreş hakemi kazada öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.