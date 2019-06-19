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Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde İzol Aşireti'ne mensup akraba 2 aile arasında çıkan ve 2'si trafik kazasında olmak üzere 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ait kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı.

Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde İzol Aşireti'ne mensup akraba 2 aile arasında çıkan ve 2'si trafik kazasında olmak üzere 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ait kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Tarafsız ve bağımsız şekilde yürütülen adli ve idari soruşturmaya gölge düşürecek iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Cumartesi günü Siverek’e bağlı Çeltik Mahallesi’nde İzol Aşireti'ne mensup, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Zozan İzol (42), Mustafa Serdar İzol (24), Meral İzol (42) ve Hakkı İzol (49) hayatını kaybetti. Yusuf Rojhat İzol, Cihan İzol, Serhat Ferman İzol, Cemal İzol ve Mehmet Metin İzol ise yaralandı. Yaralıları hastaneye götüren otomobilin çarpması sonucu da Rıdvan Buluş (30) ve Serdar Delen (31) yaşamlarını yitirdi. Tedavileri tamamlanan yaralılardan Cihan İzol, Yusuf Rojhat İzol ve Mehmet Metin İzol, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Silahlı kavgaya ait kamera görüntüleri ise sosyal medyadan yayınlandı. Görüntüler, #SiverekteKatliamVar etiketi ile ilk sıraya yerleşti. Görüntülerin büyük tepki toplaması üzerine
Şanlıurfa Valiliği bir açıklama yaparak, "Büyük bir titizlikle adli makamların gözetiminde yürütülen adli soruşturma kapsamında, bugüne kadar adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konmuştur. Hastanede tedavi altında olan diğer 3 şüphelinin de durumları yakından takip edilmekte olup, sağlık koşulları uygun olur olmaz, adli makamların önüne çıkarılacaktır. Çeşitli basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında dile getirilen, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütülen adli ve idari soruşturmaya gölge düşürecek iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, bu tür iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklamaŞanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklamaŞanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklamaŞanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama

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