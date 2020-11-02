HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa Valiliği’nden Resulayn’daki patlamayla ilgili açıklama

Şanlıurfa Valiliği’nden Resulayn’daki patlamayla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 18:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği, Suriye’nin Resulayn kentinde el yapımı patlayıcı ile düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.Şanlıurfa Valiliği, bugün Suriye’nin Resulayn kentinde PKK/YPG terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcı ile düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Şanlıurfa Valiliği, Suriye’nin Resulayn kentinde el yapımı patlayıcı ile düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.
Şanlıurfa Valiliği, bugün Suriye’nin Resulayn kentinde PKK/YPG terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcı ile düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "02.11.2020 tarihinde saat 12.45 sıralarında Suriye Resulayn ilçe merkezinde bulunan kapalı pazar yerinde PKK/YPG’li teröristlerce masum sivilleri hedef alan el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatılması sonucu biri çocuk 4 Suriyeli sivil vatandaş hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar Resulayn Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
İzmir depremiyle ilgili 9 gözaltıİzmir depremiyle ilgili 9 gözaltı
Son dakika depremlerin listesi!Son dakika depremlerin listesi!
En Çok Okunan Haberler
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Ses duyuldu, enkazda dinleme başlatıldı ama...
Ses duyuldu, enkazda dinleme başlatıldı ama...
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
İzmir depremi İstanbul depremini tetikler mi? Önemli açıklama!
İzmir depremi İstanbul depremini tetikler mi? Önemli açıklama!
Diğer Haberler
Gelini, altınları almak için yol kenarında darp eden damat tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Gelini döven damat tutuklandı
Karabük Valisi Fuat Gürel'den korkutan koronavirüs açıklaması
Bir il için korkutan açıklama
Son dakika! Deprem sonrası yıkılan binaların müteahhitleri ile fenni mesullerine gözaltı
İzmir depremiyle ilgili 9 gözaltı
Rıza Bey apartmanı böyle yıkıldı
Rıza Bey apartmanı böyle yıkıldı
Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi uyarısı
Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi' uyarısı
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldı
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.