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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin açıkladı: Vaka sayısı hızla yükseliyor, can kayıpları yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 22:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ilde haziran ayı başlarından itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış görüldüğünü açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin açıkladı: Vaka sayısı hızla yükseliyor, can kayıpları yaşanıyor

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Abdullah Erin başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanan İl Pandemi Kurulunun son güncel rakamları ve tedbirleri görüştüğü bildirildi. Açıklamada, koronavirüs süreciyle ilgili ülke genelinde vaka tablosunda düşüş yaşanmaya devam ederken, kontrollü sosyal hayat kurallarının başladığı tarihten itibaren Şanlıurfa'da vaka sayısında artış olduğu ifade edildi.

VAKA SAYISI HIZLA YÜKSELİYOR, CAN KAYIPLARI YAŞANMAYA BAŞLANDI

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, toplu tüketim yerleri ve bazı iş yerlerinin faaliyetlerinin kısıtlandığı dönemde ülke ortalamasının altında seyreden koronavirüs tablosunun, kontrollü sosyal hayat kurallarının başladığı tarihten itibaren Şanlıurfa'da hızla yükseldiği ve can kayıplarının yaşanmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, ilk vakanın görüldüğü tarihten itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Sağlık Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin iyi bir performans ortaya koyduğunu ve dünyaya örnek teşkil eden bir salgın sürecinin yönetildiğini aktararak, bu başarının gölgelenmemesi gerektiğini vurguladı.

Salgına rağmen hayatın devam ettiğini, alınan tedbirlerin ekonomik, sosyal, siyasal birçok etkisinin bulunduğunu bildiren Erin, alınan sıkı tedbirlerin yavaş yavaş gevşetildiği ülkede yeni kararların uygulandığına ancak bunun, daha önce alınan kararların tamamen ortadan kaldırıldığı anlamına gelmediğine işaret etti.

Erin, toplu bulunulan mekanlarda sosyal mesafe kuralına uyulmasının, maske takılmasının ve fazla zaman geçirilmemesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"RİSK 10 GÜN ÖNCESİNDEN DAHA YÜKSEK"

"Mart ayında ülkemizde tespit edilen ilk vakanın ardından uygulanan izolasyon tedbirleri sayesinde, normalleşme sürecinin başladığı haziran ayının başlarına kadar Şanlıurfa’da ciddi bir risk bulunmuyordu. Ancak haziran ayının başlarından itibaren vaka sayımızın ve can kaybımızın artmaya başladığını üzülerek açıklamak durumundayız. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamalarını, akraba ve komşu ziyaretlerini ertelemelerini istirham ediyoruz. Şanlıurfa için riskin 10 gün öncesinden daha yüksek olduğunu belirtmek istiyorum.”

Açıklamada, koronavirüs salgınında ülke genelinde kontrollü sosyal hayata geçişin başladığı 1 Haziran'dan sonra Şanlıurfa’da pozitif vaka sayısının hızla yükselmeye başladığı, salgın nedeniyle can kayıplarının da yaşandığı belirtilerek, son 12 günde 137 adreste 14 günlük karantina tedbirinin uygulanmaya başladığı aktarıldı.

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