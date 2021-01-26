HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa Valisi Erin patlama sonrası Telabyad’da incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Erin patlama sonrası Telabyad’da incelemelerde bulundu

26.01.2021 17:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolüne geçen Telabyad’ın huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla PKK/YPG’li teröristlerin çarşı merkezinde gerçekleştirdiği patlamanın ardından ilçeye giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olayın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.Sabah saatlerinde gerçekleştirilen, 3 sivil Suriye vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 sivilin ise yaralandığı olayın hemen ardından Telabyad’a gelen Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak ile birlikte Telabyad Hastanesini ziyaret etti.

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolüne geçen Telabyad’ın huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla PKK/YPG’li teröristlerin çarşı merkezinde gerçekleştirdiği patlamanın ardından ilçeye giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olayın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen, 3 sivil Suriye vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 sivilin ise yaralandığı olayın hemen ardından Telabyad’a gelen Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak ile birlikte Telabyad Hastanesini ziyaret etti. Olayda yaralanarak tedavi altına alınan vatandaşı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, yaralının sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Hastane ziyaretinin ardından Telabyad çarşı merkezine geçen Vali Erin, patlamanın gerçekleştiği bölgede incelemelerde bulundu.
Patlamayı gerçekleştiren PKK/YPG teröristinin de öldüğü olayda hayatını kaybeden masum Suriyeli vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Vali Erin, çarşı esnafına ve tüm Telabyad halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
Sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandıSahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı
Twitch hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Twitch hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Dehşet! Annesini ve ağabeyini vahşice öldürdü

Dehşet! Annesini ve ağabeyini vahşice öldürdü

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Lojmandaki odasında ölü bulunan basketbolcu gözyaşlarıyla uğurlandı

Lojmandaki odasında ölü bulunan basketbolcu gözyaşlarıyla uğurlandı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Korkutan patlama sesinin nedeni belli oldu

Korkutan patlama sesinin nedeni belli oldu

Muğla'da sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı

Sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı

Bursa'da panik anları! Şiddetli lodos çatıyı uçurdu

Bursa'da panik anları

Sarıyer’de feci kaza: 1 ölü

Sarıyer’de feci kaza!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.