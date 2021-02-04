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  4. Şanlıurfa Valisi Erin Resulayn’daki olay yerinde incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Erin Resulayn’daki olay yerinde incelemelerde bulundu

04.02.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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Resulayn ilçe merkezinde iki ayrı noktada PKK/KCK-PYD/YPG’li teröristlerin bombalı saldırısının ardından bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olay yerinde incelemelerde bulundu.Barış Pınarı bölgesinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla PKK/KCK-PYD/YPG’li teröristlerce masum insanlara yönelik düzenlenen hain saldırının hemen ardından bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Metin Düz ve il Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte Müşterek Karargah Komutanlığında yetkililerden bilgi aldı.

Resulayn ilçe merkezinde iki ayrı noktada PKK/KCK-PYD/YPG’li teröristlerin bombalı saldırısının ardından bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Barış Pınarı bölgesinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla PKK/KCK-PYD/YPG’li teröristlerce masum insanlara yönelik düzenlenen hain saldırının hemen ardından bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Metin Düz ve il Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte Müşterek Karargah Komutanlığında yetkililerden bilgi aldı. Olay anına ait kamera kayıtlarını inceleyen Vali Erin, buradaki değerlendirmelerinin ardından patlamaların yaşandığı yerlerde incelemelerde bulundu. Resulayn ilçe merkezindeki iki ayrı iş yerinde gerçekleştirilerek, masum sivilleri hedef alan saldırıyı lanetleyen Vali Erin, ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, alçak saldırıda yaralanan vatandaşa da acil şifalar diledi.

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