HABER

Şanlıurfa Valisi Erin: "Suriyelilerin evine kavuşmasını sağlamak istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 17:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Erin: "Suriyelilerin evine kavuşmasını sağlamak istiyoruz"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bütün kurum ve kuruluşların Suriyelilerin evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için çalıştığını söyledi.

Vali Erin başkanlığında Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM Toplantı Salonu'da, Valilik bünyesinde kurulan Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinatörleri ve Rasulayn Yerel Meclisi üyelerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Toplantıda terör örgütünden temizlenen Rasulayn'da Türkiye'nin yürüttüğü ve tamamladığı çalışmalar detaylı olarak ele alındı.

Vali Erin, yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde Türkiye'nin çok güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Rasulayn'da çok sayıda birim tarafından çalışmalar yürütüldüğünü belirten Erin, şöyle devam etti:

"Bunların arasındaki görev bölüşümünü iş birliği içerisinde çalışmaya dayalı bir anlayış ile oluşturmamız ve bunu hızlı bir şekilde sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bütün kurum ve kuruluşların, hepimizin tek bir hedefi var. Bölgeyi teröristlerden ve terör gruplarından tamamen temizlemek, yerinden yurdundan edilen Suriyelilerin evine, bağına, bahçesine kavuşmasını sağlamak istiyoruz. İnsanların aileleriyle, çoluk ve çocuklarıyla birlikte huzur içerisinde yaşayabileceği huzur ortamını oluşturmaktır hedefimiz."

- "Sizin desteğinize ihtiyacımız var"

Rasulayn Yerel Meclis Başkanı Meri el Yusuf da Türkiye'ye Rasulayn'da yürüttüğü çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bölgenin terörden temizlenmesi dolayısıyla büyük bir mutluluk duyduklarını aktaran Meri el Yusuf, "Meclis ve güvenlik güçleri olarak halkın bizden ilk istediği şey güvenliktir. Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusu olmasaydı şimdi Rasulayn özgürleşmeyecekti. Barış Pınarı Harekatı'nın hakiki barışa ulaşabilmesi için sizin desteğinize ihtiyacımız var." diye konuştu.

Toplantıya vali yardımcıları Şahin Aslan ve İsmail Çetinkaya ile kurumların koordinatörleri de katıldı.

PARTNER Dünyanın en çok tercih edilen metropolleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en çok tercih edilen metropolleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tır devrildi, yol trafiğe kapandıRüzgar türbininin kanadını taşıyan tır devrildi, yol trafiğe kapandı
Nazilli'de uyuşturucu satışına 1 tutuklamaNazilli'de uyuşturucu satışına 1 tutuklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Suriyeliler Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin toplantı

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Bir bankada daha kredi faizini indirdi

Bir bankada daha kredi faizini indirdi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hırsızlıktan tutuklandılar! Ağlayarak cezaevine gittiler

Ağlayarak cezaevine gittiler!

Bartın'da öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Son dakika: Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Son dakika: Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Son dakika: Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde kanundan çıkarıldı

Çok konuşulmuştu! O madde kanundan çıkarıldı

Ceren Özdemir'den geriye bu fotoğraflar kaldı!

Ölümünden bir saat önce! Geriye bu fotoğraflar kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.