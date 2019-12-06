Şanlıurfa Valisi Erin: "Telabyad ve Resulayn'da 4 bin yerel polis gücü göreve başlayacak"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezleri ile kırsal bölgelerde görev yapmak üzere yerel kolluk kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "4 bin yerel polis gücü göreve başlayacak." dedi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, 2. Ordu Komutan Vekili ve 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Koordinatör Vali Yardımcıları, kamu kuruluşları temsilcileri ve Tel Abyad Yerel Meclis üyeleri ile Suriye Milli Ordusu temsilcileriyle Telabyad'da değerlendirme toplantısına katıldı.

Vali Erin, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının Türkiye'nin yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırarak bölgeye huzur ve barışın hakim kılmak olduğunu aktardı.

Terör ve teröristlerden temizlenen Tel Abyad ve Resulayn'daki 5 bin kilometrekarelik alana huzur, sükunet ve güvenin sağlama zamanı olduğunu vurgulayan Erin, şunları kaydetti:

"Tüm zamanımızı ve enerjimizi bunun için yoğunlaştırmak zorundayız. Güvenli bir ortamın oluşturulması, yöre halkının geceleyin yatağına girdiğinde selamet içinde yarına ulaşacağı düşüncesine sahip olması, her şeyden emin bir şekilde yaşıyor olması temel amacımızdır. Harekatın hemen ardından silahlı kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'nun iş birliği içinde yürüttüğü faaliyetler sonrasında her iki kente de büyük ölçüde geri dönüşlerin olduğunu biliyoruz. Geri dönüşler, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Suriye Milli Ordusu'na olan güveni gösteren en açık göstergedir. Bu güveni sarsacak her türlü hareket, eylem ve sözden uzak durmamız gerektiğini özellikle ve önemle söylemek istiyorum."