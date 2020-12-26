Şanlıurfa Valisi olay yerinde incelemede bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 5 kişinin hayatını kaybettiği kavganın yaşandığı bölgede inceleme yaparken valilikten yapılan açıklamada ise 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 5 kişinin hayatını kaybettiği Remzi kırsal Mahallesinde incelemede bulundu. Arazı anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı Remzi kırsal Mahallesine giden Vali Erin, jandarma yetkililerinden bilgi aldı.

Valilikten kavga açıklaması

Şanlıurfa Valiliği ise kavgayla ilgili yaptığı açıklamada 5 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya karışan 6 kişinin gözaltına alındığını, bölgede gerekli önlemlerin anılıp tahkikatın başlatıldığını belirtti.

