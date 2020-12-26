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Şanlıurfa Valisi olay yerinde incelemede bulundu

26.12.2020 16:47 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 5 kişinin hayatını kaybettiği kavganın yaşandığı bölgede inceleme yaparken valilikten yapılan açıklamada ise 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 5 kişinin hayatını kaybettiği Remzi kırsal Mahallesinde incelemede bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 5 kişinin hayatını kaybettiği kavganın yaşandığı bölgede inceleme yaparken valilikten yapılan açıklamada ise 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 5 kişinin hayatını kaybettiği Remzi kırsal Mahallesinde incelemede bulundu. Arazı anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı Remzi kırsal Mahallesine giden Vali Erin, jandarma yetkililerinden bilgi aldı.

Valilikten kavga açıklaması
Şanlıurfa Valiliği ise kavgayla ilgili yaptığı açıklamada 5 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya karışan 6 kişinin gözaltına alındığını, bölgede gerekli önlemlerin anılıp tahkikatın başlatıldığını belirtti.

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