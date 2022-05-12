Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kimdir? Salih Ayhan ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

ŞANLIURFA VALİSİ SALİH AYHAN KİMDİR?

Salih Ayhan 1976'da Bayburt'ta dünyaya geldi.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nde mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü´nde tamamlamıştır.

SALİH AYHAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

2004 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak göreve başlamıştır. Londra'da dokuz ay dil eğitimi almıştır. Çatalpınar, Yakakent, Azdavay, Altınyayla, Şarkışla Kaymakam vekillikleri, Divriği ilçesinde Kaymakamlık yapmıştır. 19 Ekim 2016 tarihinde atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürütürken, 2018/202 sayılı Valiler Kararnamesi ile Sivas Valiliğine atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Salih Ayhan, 12 Mayıs 2022 Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre Şanlıurfa Valiliği'ne atanmıştır. Salih Ayhan yeni Şanlıurfa Valisi olmuştur.



