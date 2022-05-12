HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kimdir? Salih Ayhan ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kimdir? Salih Ayhan ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

12.05.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar yayımlandı. Çıkan haberlerin ardından Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kimdir? Salih Ayhan ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kimdir? Salih Ayhan ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kimdir? Salih Ayhan ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

ŞANLIURFA VALİSİ SALİH AYHAN KİMDİR?

Salih Ayhan 1976'da Bayburt'ta dünyaya geldi.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nde mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü´nde tamamlamıştır.

SALİH AYHAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

2004 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak göreve başlamıştır. Londra'da dokuz ay dil eğitimi almıştır. Çatalpınar, Yakakent, Azdavay, Altınyayla, Şarkışla Kaymakam vekillikleri, Divriği ilçesinde Kaymakamlık yapmıştır. 19 Ekim 2016 tarihinde atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürütürken, 2018/202 sayılı Valiler Kararnamesi ile Sivas Valiliğine atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Salih Ayhan, 12 Mayıs 2022 Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre Şanlıurfa Valiliği'ne atanmıştır. Salih Ayhan yeni Şanlıurfa Valisi olmuştur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AVM'de taciz skandalı! Telefonu elinden alıp parçaladıAVM'de taciz skandalı! Telefonu elinden alıp parçaladı
Bursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildiBursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi
Ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldüÜnlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arka cebindeki 10 bin doları düşürdü! İlk sözleri bakın ne oldu: İstanbul gibi bir yerde...

Arka cebindeki 10 bin doları düşürdü! İlk sözleri bakın ne oldu: İstanbul gibi bir yerde...

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kesti

Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kesti

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerin valileri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerin valileri değişti

Resmi Gazete yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti

Resmi Gazete yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti

İlginizi Çekebilir

Günlük burçlar: Riskler ve fırsatlar bir arada!

Günlük burçlar: Riskler ve fırsatlar bir arada!

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Etkisini anında gösterir: Cinsel gücü artırır, iktidarsızlığı bitirir!

Etkisini anında gösterir: Cinsel gücü artırır, iktidarsızlığı bitirir!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.