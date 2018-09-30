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Şanlıurfa Valisi, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 23:56 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştu

ŞANLIURFA, (DHA) Şanlıurfa Valisi, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştuŞanlıurfa Valisi, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştuŞanlıurfa Valisi, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştuŞanlıurfa Valisi, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştu

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