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Şanlıurfa Valisi, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 01:16 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA, (DHA)

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Şanlıurfa Valisi, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştuŞanlıurfa Valisi, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştu
Aydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildiAydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildi
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