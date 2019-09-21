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Şanlıurfa ve Gaziantep arasında fıstık krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

Tarlada fıstık hasadı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye’de en çok fıstığın Şanlıurfa’da yetiştiğini öne sürerek, Gaziantep ile Şanlıurfa arasında fıstık krizinin fitilini ateşledi.Türkiye’nin fıstık ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Şanlıurfa’da fıstık hasadı devam ediyor.

Tarlada fıstık hasadı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye’de en çok fıstığın Şanlıurfa’da yetiştiğini öne sürerek, Gaziantep ile Şanlıurfa arasında fıstık krizinin fitilini ateşledi.
Türkiye’nin fıstık ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Şanlıurfa’da fıstık hasadı devam ediyor. Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Kırkpınar Mahallesi’nde fıstık tarlasında hasat yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Türkiye’de fıstık en çok Şanlıurfa’da yetişiyor" dedi ve fıstığın ana vatanı Şanlıurfa diyerek Gaziantep’e de göndermede bulundu.

“Fıstığın ana vatanı Şanlıurfa’dır”
Türkiye’de en çok fıstık üretilen kentin Şanlıurfa olduğunu belirten Beyazgül, “Fıstığın ana vatanı Şanlıurfa’dır. Esasen fıstık Tektek Dağlarında çıkmıştır. Şanlıurfa Kırkpınar Mahallesi’ndeyiz. Bölgede bulunan fıstık ağaçlarından fıstık topladık. Fıstıklarımız gayet olgun ve güzeldir. Esas Urfa fıstığı keten fıstığı diye bilinir. Bu fıstıklar daha olgundur, çatlağı daha fazla ve dışı ipek gibidir. Urfa’nın bütün çevresi Bozova, Birecik ve Halfeti bir orman şeklindedir. Bu bölgeler fıstık ağaçlarıyla doludur. Türkiye’de en çok fıstık üretilen şehir Şanlıurfa’dır. Şanlıurfa’da fıstık sanayisi gelişmiştir. Fıstığı yerinde görmek isteyenleri Şanlıurfa’ya davet ediyoruz” diye konuştu.

Şanlıurfa ve Gaziantep arasında fıstık krizi

Şanlıurfa ve Gaziantep arasında fıstık krizi

Şanlıurfa ve Gaziantep arasında fıstık krizi

Şanlıurfa ve Gaziantep arasında fıstık krizi

Şanlıurfa ve Gaziantep arasında fıstık krizi

Şanlıurfa ve Gaziantep arasında fıstık krizi

Şanlıurfa ve Gaziantep arasında fıstık krizi

Şanlıurfa ve Gaziantep arasında fıstık krizi

Şanlıurfa ve Gaziantep arasında fıstık krizi

Şanlıurfa ve Gaziantep arasında fıstık krizi

Şanlıurfa ve Gaziantep arasında fıstık krizi

Şanlıurfa ve Gaziantep arasında fıstık krizi

Şanlıurfa ve Gaziantep arasında fıstık krizi

Şanlıurfa ve Gaziantep arasında fıstık krizi

Şanlıurfa ve Gaziantep arasında fıstık krizi
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