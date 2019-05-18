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Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 07:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 komiser yardımcısı şehit olurken 2 polis ise yaralandı. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında; Suriye tarafından Türkiye tarafına yasa dışı geçmeye çalışan şahısları yakalamak için müdahale edildiği esnada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili kırsal Mahallesine 2 teröristin geldiği bilgisini alan güvenlik güçleri mahalleye operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada her 2 terörist de etkisiz hale getirilirken 1 komiser yardımcısı şehit oldu. Çatışmada 2 polis ise yaralandı.

Yaralı polislerin hastanede tedavi altına alındıkları belirtilirken bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

KOMİSER YARDIMCISI ŞEHİT OLDU

Şanlıurfa Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin yazılı açıklamasında, "18 Mayıs 2019 günü saat 02.00 sularında İlimiz Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan meskûn mahal operasyonunda çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Olayda, büyük bir kahramanlık ve cesaret örneği gösteren bir komiser yardımcımız şehit olmuş, iki güvenlik görevlimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımız Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz " denildi.

HATAY'DAN ACI HABER

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "17 Mayıs 2019 tarihinde Hatay sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında; Suriye tarafından Türkiye tarafına yasa dışı geçmeye çalışan şahısları yakalamak için müdahale edildiği esnada bir kahraman silah arkadaşımız meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
Terörist başına gönderilen avukatlar meyvesini yine vermeye başladı tıpkı açılımın verdigi meyveler gibi gariban vatan evlatlarina yazik oluyor çürük biloya milyon dolarlar aktarıliyor
Rabbim mekanları cennet eylesin .şehitler ölmez .Rabbim şu mübarek günde vatan hainlerini kahru perişan etsin
Terörist başına gönderilen avukatlar meyvesini yine vermeye başladı tıpkı açılımın verdigi meyveler gibi gariban vatan evlatlarina yazik oluyor çürük biloya milyon dolarlar aktarıliyor...
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