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Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta güvenlik önlemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 01:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 200 polisin katılımıyla "Huzur uygulaması" yapıldı - Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de yeni yıla görevi başındaki polislerle birlikte girdi

Şanlıurfa'da 200 polisin katılımıyla eğlence merkezleri ve trafikte seyreden araçlara yönelik "Huzur Uygulaması" yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun talimatı doğrultusunda "Huzur Uygulaması" kapsamında geceye özel olarak görevlendirilen 200 polis, kent genelinde şüpheli gördüğü kişi ve araçları durdurarak aradı, kimlik ve evrak kontrolü yaptı.

Kalabalığın yoğun olduğu bölgeler ile otobüs durakları ve kafelerde arama yapan polis, çevredekileri de şüpheli durumlara karşı uyardı.

Polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu araçlarda yapılan aramalarda toplam 24 şişe kaçak içki ele geçirildi. 817 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamada denetlenen eğlence merkezlerinde evrak eksiği bulunanlara para cezası kesildi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, yeni yıla görevi başındaki polislerle girdi.

İnci, beraberinde yardımcıları ve şube müdürleriyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Burada bir süre polislerle sohbet eden İnci, polislerin yeni yılını kutladı.

Gazetecilere açıklamada bulanan İnci, emniyet olarak vatandaşın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmesini sağlamak için tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Kent genelinde bu gece 600 personel ile görev yaptıklarını aktaran İnci, “Emniyet Müdür yardımcısı ve şube müdürü arkadaşlarımız hep birlikte ayaktayız. Şu saat itibarıyla ilimizde kayda değer bir olay meydana gelmedi. Vatandaşlardan alkollü araç kullanmamalarını istiyoruz. Eğlenmek vatandaşlarımızın hakkı ancak dozunda bırakmalarını istiyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş polis Şanlıurfa yeni yıl

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