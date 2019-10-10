HABER

Şanlıurfa ve Mardin'den art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 16:59 | Son Güncelleme

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar ile Mardin'in Nusaybin ilçelerine düştü. Şanlıurfa Valiliği, saldırılarda biri bebek 2 kişinin şehit olduğunu, 46 kişinin de yaralandığını açıkladı. Mardin Valiliği de saldırılarda 2 şehit, 24 de yaralı olduğunu duyurdu. Son dakika haberine göre yaralılardan 2 kişi daha kurtarılamadı ve şehit sayısı 6'ya yükseldi.

Şanlıurfa ve Mardin'den art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. ''

MARDİN'DE 2 ŞEHİT, 24 YARALI

Bir acı haber de Mardin'den geldi. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Suriye'nin Kamışlı kentinden Nusaybin ilçemize teröristler tarafından yapılan saldırılar sonucu 2 vatandaşımız şehit oldu, 24 vatandaşımız yaralandı'' denildi.

Son dakika: Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar varSon dakika: Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin Nusaybin şehit havan topu

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Okuyucu Yorumları 13 yorum
Nerede bu s400ler hayrola
s 400 ler kurulmadi. hem havana s400 kullanilmaz. araştir biraz
Havan mermisine mi ?
s400 ler havan topu ufak capli roket ler icin kullanilmiyor menzilli fuzeler ve kitle inha silahlari icin kullaniliyor ayrica daha kurulmadi diye biliyorum
Sınırda operasyon var ama sınır illerinde hayat olağan şekilde ilerliyor. ilk saniyeden beri havan toplari atılıyor. nerede bu valilik sokaga cikma yasagi neden yok? sinir ilceleri neden siginaklara cekilmiyor?
ALLAH RAHMET EYLESİN
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canlı yayın hazırlığı sırasında Kamışlı'dan Nusaybin'e havanlı saldırı

Muhabirin zor anları! Havan mermisi böyle düştü

RTÜK: Barış Pınarı Harekatı aleyhindeki yayınlar hızlıca susturulmaktadır

'Harekat aleyhindeki yayınlar hızlıca susturulmaktadır'

Son dakika: Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'ya 'işgal' tepkisi

İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'ya 'işgal' tepkisi

Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor

'Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.