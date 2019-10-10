Şanlıurfa ve Mardin’de Can Kayıpları ve Yaralılar 

“09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada, sınırın Suriye tarafındaki bölgelerden gelen mermiler sonucu biri bebek iki kişinin yaşamını yitirdiği, 46 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 11 yaşındaki bir kız çocuğunun daha sonra hayatını kaybettiği kaydedildi.

Türk yetkililer, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasından sonra Suriye tarafından atılan roket ve havan mermileri sonucu Şanlıurfa ve Mardin’e 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şanlıurfa’da 45, Mardin’de de 24 yaralının olduğu bilgisi verildi.

Valilik daha sonra ikinci bir açıklama yaparak, yaralılar arasındaki 11 yaşındaki bir kız çocuğunun da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadağını belirtti. Açıklamada, “PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elif TERİM (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.

Nusaybin'e havan mermisi isabet etti

VOA Türkçe muhabiri Mahmut Bozarslan da, Nusaybin ilçesinde bir eve havan mermisi isabet etmesi sonucu 3 kişi öldü 24 kişi yaralandığı bilgisini verdi.

Güne sakin başlayan Mardin’in Nusaybin İlçesinde akşam saatlerinde silah sesleri yankılandı. Barış pınarı harekâtı kapsamında Suriye’nin Kamışlı kasabasına yönelik top ve tank atışları yapıldı. Zaman zaman bölgeden makinalı tüfek sesleri yükseldi. Türkiye’den yapılan atışlara Kamışlı’dan da havan ve roketlerle karşılık verildi.