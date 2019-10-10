Şanlıurfa ve Mardin’de Can Kayıpları ve Yaralılar 

Türk yetkililer, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasından sonra Suriye tarafından atılan roket ve havan mermileri sonucu Şanlıurfa ve Mardin’e 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şanlıurfa’da 45, Mardin’de de 24 yaralının olduğu bilgisi verildi.
Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada, sınırın Suriye tarafındaki bölgelerden gelen mermiler sonucu biri bebek iki kişinin yaşamını yitirdiği, 46 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 11 yaşındaki bir kız çocuğunun daha sonra hayatını kaybettiği kaydedildi.
Valilik açıklaması şöyle:
“09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”
Valilik daha sonra ikinci bir açıklama yaparak, yaralılar arasındaki 11 yaşındaki bir kız çocuğunun da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadağını belirtti. Açıklamada, “PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elif TERİM (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.
Nusaybin'e havan mermisi isabet etti
VOA Türkçe muhabiri Mahmut Bozarslan da, Nusaybin ilçesinde bir eve havan mermisi isabet etmesi sonucu 3 kişi öldü 24 kişi yaralandığı bilgisini verdi.
Güne sakin başlayan Mardin’in Nusaybin İlçesinde akşam saatlerinde silah sesleri yankılandı. Barış pınarı harekâtı kapsamında Suriye’nin Kamışlı kasabasına yönelik top ve tank atışları yapıldı. Zaman zaman bölgeden makinalı tüfek sesleri yükseldi. Türkiye’den yapılan atışlara Kamışlı’dan da havan ve roketlerle karşılık verildi.
Nusaybin’in Fırat Mahallesine üç havan isabet etti. Havanları üç ayrı binanın duvarında patladı. İki binada hasar meydana gelirken, bir binada can kaybı yaşandı. Bir binanın girişine isabet eden havan 3 kişinin ölümüne 24 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Ölenlerin bir anne ve iki kızı olduğu öğrenildi.
Havanın kararmasıyla birlikte çatışmaların yoğunluğu da arttı.
Nusaybin Kaymakamlığı, vatandaşların zemin katlara geçmesi ve sokakların boşaltılması için anons yaptı.
MSB'den açıklama
Milli Savunma Bakanlığı da Twitter üzerinden şu açıklamaları paylaştı: “Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor.
Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG’li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı.
Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Eli kanlı terör örgütü Akçakale’ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir Bebek Katili PYD/YPG!
Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun.”
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