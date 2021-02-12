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Şanlıurfa’ya bir monolit daha: Bu kez belediye parka dikti

12.02.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’ya bir monolit daha: Bu kez belediye parka dikti

Şanlıurfa’da, gizemli bir şekilde araziye yerleştirilip ardından kaldırılan ve Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımı için yapıldığı ortaya çıkan, üzerinde 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı monolitin bir benzeri bu kez belediye tarafından bir parka yerleştirildi. Üzerinde yine Göktürk alfabesiyle 'Hedef 2023' ve 'Gökyüzüne bak, ayı gör’ yazılı monoliti görenler cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çekti.

Göbeklitepe yakınlarında 5 Şubat cuma günü bulunan ve 9 Şubat'ta kaldırılan monolit, tüm dünyanın ilgisini çekti. Günlerce vatandaşların ne amaçla kimler tarafından yerleştirildiğine yönelik senaryolar ürettiği monolitin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; 'Türkiye Milli Uzay' programında yaptığı konuşmasında programın tanıtımı için yerleştirildiği ortaya çıktı.

Dünyada da merak uyandıran monolitin gizeminin ortaya çıkmasının ardından bu kez Şanlıurfa kent merkezindeki Karaköprü Mahallesi'nde bulunan Yaşam Parkı'na, üzerinde Göktürk alfabesiyle ‘Hedef 2023’ ve ‘Gökyüzüne bak, ayı gör’ yazılı 3 metre yüksekliğinde metal blok yerleştirildi. Monolit benzeri yapıyı görenler cep telefonuyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Karaköprü Belediyesi tarafından parka dikildiği belirtilen monoliti görerek hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, "Monolit daha önce Göbeklitepe’de bulunmuştu. Üzerinde ‘Gökyüzüne bak, ayı gör’ yazılmıştı. Gizemli olan bu monolitin daha sonra Milli Uzay Programının tanıtımı için konulduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de mahallemizde böyle bir monolit görünce hatıra fotoğrafı çektik" dedi.

(DHA)

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