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  4. Şanlıurfa’ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma

Şanlıurfa’ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma

30.12.2020 18:43 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma

Şanlıurfa’da hizmet verecek olan 38 yeni ambulansın kente gelişi sırasında drone çekimi eşliğinde siren çalarak giren sürücüler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın Şanlıurfa'ya gönderdiği tam donanımlı 38 yeni ambulans, peş peşe siren çalarak kentte giriş yaptı. Uzun ambulans konvoyunun gelişi sırasında drone çekimi yapıldı. Bu sırada ambulanslar ise siren çalarak toplama merkezine giriş yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ambulansların siren seslerini duyarak paniğe kapılan vatandaşların şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, ambulansların şehre girişi sırasında, personelden bazılarının siren çaldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

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"İntikal sırasında bazı sürücülerimiz, uyarılmalarına rağmen siren açmalarından dolayı vatandaşlarımız arasında merak ve tedirginlik uyandırması söz konusu olmuştur. Konuyla ilgili olarak siren açan ve talimatlara uymayan personeller hakkında gerekli işlemler yapılarak, soruşturma başlatılmıştır." (DHA)

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