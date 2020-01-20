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  4. Şanlıurfa’da 1 ay gösteri ve yürüyüş yasağı

Şanlıurfa’da 1 ay gösteri ve yürüyüş yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 20:45 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA Valiliği kent merkezi ve ilçelerde 1 ay  boyunca açık alanda her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurdu.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Valiliği kent merkezi ve ilçelerde 1 ay boyunca açık alanda her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurdu.
Şanlıurfa Valiliği, 20 Ocak ile 18 Şubata tarihleri arasında uygun görülenlerin dışında her türlü gösteri, yürüyüş, oturma eylemi, açlık grevi, basın açıklaması, afiş asma, bildiri dağıtılmasını yasakladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
'Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11’inci maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma ve benzeri etkinlikler diğer illerden katılımlarla birlikte 20 Ocak ile 18 Şubat tarihleri arasında 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştırç"

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