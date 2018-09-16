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Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü ailelerin kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 14:44 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı iki aile arasındaki taşlı, sopalı ve bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı iki aile arasındaki taşlı, sopalı ve bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Kavgada piknik tüpüyle çevredekilere saldıran kişi de görüntülerde yer aldı.

Olay, geçen salı günü, Kale Mahallesi Gerger Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan Kalender ve Kantarmış ailelerinin fertleri arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp taşların, sopaların ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Zekeri, Hakan ve Cuma Kantarmış yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kavgada bıçakla ağır yaralanan Hakan Kantarmış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavganın çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Tarafların birbirine saldırdığı anların yer aldığı görüntülerde, piknik tüpüyle çevredekilere saldıran kişi ise dikkat çekti.

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