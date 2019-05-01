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Şanlıurfa’da 1 Mayıs yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 19:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da düzenlenen 1 Mayıs kutlama mitingi için kentte gelen vatandaşlar, şehrin birçok noktasında yoğunluk oluşturdu.Hak-İş ve Memur-Sen’in ortaklaşa düzenlediği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için Şanlıurfa’ya Türkiye’nin birçok ilinden vatandaşlar akın etti.

Şanlıurfa’da düzenlenen 1 Mayıs kutlama mitingi için kentte gelen vatandaşlar, şehrin birçok noktasında yoğunluk oluşturdu.
Hak-İş ve Memur-Sen’in ortaklaşa düzenlediği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için Şanlıurfa’ya Türkiye’nin birçok ilinden vatandaşlar akın etti. Haliliye ilçesinde bulunan 18 Mart Meydanı’nda kutlamaya katılan vatandaşlar daha sonra kentin önemli tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Kafileler halinde kentte gezen vatandaşlar zaman zaman trafik akışını dakikalarca durdurdu. Ayrıca “Göbeklitepe yılı” kapsamında da kentte gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte zaman zaman parklar, toplanma merkezleri ile dinlenme alanlarında oturulacak yer kalmadığı görüldü.

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