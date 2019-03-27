Şanlıurfa'da 1 milyon 93 bin 515 seçmen sandık başına gidecek

Şanlıurfalı 1 milyon 93 bin 515 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

3 bin 969 sandığın kurulacağı Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Şanlıurfalılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 158 bin 621 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Şanlıurfa'da 1 milyon 93 bin 515 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Şanlıurfa'daki seçmen sayısı 158 bin 621 arttı.

Şanlıurfa'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 3 bin 702 sandık bulunurken, bu seçimlerde 3 bin 969 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Haliliye'de

Şanlıurfa'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Haliliye. 208 bin 590 kayıtlı seçmenin bulunduğu Haliliye'de 699 sandık kurulacak.