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Şanlıurfa'da 1 milyon 93 bin 515 seçmen sandık başına gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 12:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfalı 1 milyon 93 bin 515 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek - 3 bin 969 sandığın kurulacağı Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak

Şanlıurfalı 1 milyon 93 bin 515 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

3 bin 969 sandığın kurulacağı Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Şanlıurfalılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 158 bin 621 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Şanlıurfa'da 1 milyon 93 bin 515 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Şanlıurfa'daki seçmen sayısı 158 bin 621 arttı.

Şanlıurfa'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 3 bin 702 sandık bulunurken, bu seçimlerde 3 bin 969 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Haliliye'de

Şanlıurfa'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Haliliye. 208 bin 590 kayıtlı seçmenin bulunduğu Haliliye'de 699 sandık kurulacak.

Haliliye'den sonra ikinci sırada 616 sandık ve 187 bin 531 seçmenle Eyyübiye, üçüncü sırada da 499 sandık ve 138 bin 356 seçmenle Siverek geliyor.

123 sandık ve 26 bin 281 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Hilvan'da olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Akçakale 213 50 bin 642

Birecik 208 54 bin 949

Bozova 155 35 bin 503

Ceylanpınar 164 47 bin 62

Eyyübiye 616 187 bin 531

Halfeti 110 27 bin 30

Haliliye 699 208 bin 590

Harran 170 38 bin 723

Hilvan 123 26 bin 281

Karaköprü 394 116 bin 805

Siverek 499 138 bin 356

Suruç 225 59 bin 229

Viranşehir 393 102 bin 314

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