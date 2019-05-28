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Şanlıurfa’da 1 terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 12:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK’lı 1 terörist yakalandı.Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri bir teröristin, Suriye’den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattında güvenlik önlemlerini artırdı.

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK’lı 1 terörist yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri bir teröristin, Suriye’den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattında güvenlik önlemlerini artırdı. Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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