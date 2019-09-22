Şanlıurfa'da 10 bin kişiye aşure dağıtıldı

Şanlıurfa'da, Muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 10 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Merkez Haliliye ilçesinde Kısas Geleneksel 13. Aşure etkinliği düzenlendi. Onlarca kazanda mahallelinin imece usulüyle hazırladığı aşure, davetlilere ikram edildi.

Harran Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından semah gösterisi gerçekleştirildi. Etkinlikte mahalli sanatçılar ve halk ozanları da sahne aldı.

Programa Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ile çok sayıda vatandaş katıldı.

