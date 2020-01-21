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  4. Şanlıurfa’da 104 adet tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa’da 104 adet tarihi eser ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 104 adet tarihi eser ele geçirildi.Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Şanlıurfa’da 104 adet tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 104 adet tarihi eser ele geçirildi.
Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Siverek ilçesindeki 3 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Roma dönemine ait 92 adet gümüş sikke, orta çağ dönemine ait 7 gümüş yüzük, 4 ok ucu ile 1 adet hamam tası olmak üzere toplam 104 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 adet define arama detektörü ve 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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