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Şanlıurfa’da 105 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 10:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonunda 105 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları doğrultusunda 8 şüpheliye ait iş yeri ve evlere operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonunda 105 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları doğrultusunda 8 şüpheliye ait iş yeri ve evlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 105 kilo 500 gram esrar, elektronik terazi, 57 kaçak cep telefonu, 31 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 4’ü serbest bırakılırken, 4 zanlı ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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