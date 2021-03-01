Şanlıurfa’da 110 altın sikke ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 110 altın sikkenin ele geçirildiği olayda bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir zanlının adresine operasyon düzenledi. Operasyonda Bizans dönemine ait 110 altın sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli, sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü. Sikkeler ise Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

