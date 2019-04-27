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Şanlıurfa'da 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 16:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliği

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca (UDEF), "Doğu'dan Batı'ya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" kapsamında Şanlıurfa'da etkinlik düzenlendi.

Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Vakfı Mavi Marmara Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, ülkelerine özgü kıyafetler giyen yaklaşık 100 öğrenci, kurulan stantlarda kültürlerini tanıttı, yöresel oyunlarını sergiledi, mırra ikram etti.

UDEF Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Fatih Gök konuşmasında, 12 yıldır uluslararası öğrenci programını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de 203 ülkeden 150 bine yakın üniversite öğrencisinin bulunduğunu ifade eden Gök, şöyle konuştu:

"Uluslararası öğrenci çalışmalarımızda öğrencilerimiz kendilerini daha rahat bir şekilde ifade edebiliyor, ülkesinin kültürünü tanıtabiliyor ve ülkemize uyum sağlıyor. Bu kardeşlerimiz mezun olup ülkelerine gittiğinde Türkiye'yi daha iyi tanıtacaklar. Öğrencilerimizin döndüğünde ülkemize karşı olan algılarının ne kadar iyi olduğunu, çalışmaların ne kadar iyi geçtiğini ve bu sayede Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı hale geldiğini görüyoruz. Bu nedenle ülkemize gelen kardeşlerimizi yabancı olarak değil misafir olarak görüyoruz ve o şekilde ağırlıyoruz."

İHH Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Behçet Atilla ise bu öğrencileri bir arada tutmak ve onların kendilerini yabancı hissetmemeleri için ellerinden geldiği kadar destek verdiklerini belirterek, başka ülkelerden gelen öğrencilerin Türkiye'dekilerden farklarının olmadığını kaydetti.

Programa, Harran Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Ali Aytış ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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12. Uluslararası Öğrenci Buluşması öğrenciler Şanlıurfa UDEF

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