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Şanlıurfa'da 14 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 18:01 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, bayramın ikinci günü 3 aracın karıştığı ve 14 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.  Kaza, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, Şanlıurfa-Gaziantep yolunun 68’inci kilometresi Birecik-Halfeti yol ayrımında meydana geldi.

Şanlıurfa'da 14 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, bayramın ikinci günü 3 aracın karıştığı ve 14 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, Şanlıurfa-Gaziantep yolunun 68’inci kilometresi Birecik-Halfeti yol ayrımında meydana geldi. Abdulhakim A. yönetimindeki otomobil, Mustafa E.'nin kullandığı 27 TJ 436 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra sürücüsü öğrenilemeyen 63 LS 647 plakalı traktöre çarptı. Kazada, 1'i ağır 14 kişi yaralandı. Kaza anı ise olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün önünde şerit değiştiren minibüse çarpmamak için manevra yaptığı, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra traktöre çarpıp devirdiği görüldü. Seyir halindeki otobüs de kazaya karışmaktan son anda kurtulurken, traktörün römorkunda oturan iki kişinin yere düşmesi ve kaçarak yolun kenarına gitmesi de kameralara saniye saniye kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da 14 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasındaŞanlıurfa'da 14 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasındaŞanlıurfa'da 14 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında

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