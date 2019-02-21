HABER

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 19:38 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, aralarında memur ve esnafların da bulunduğu 7 kişi, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 7 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, aralarında memur ve esnafların da bulunduğu 7 kişi, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın, çocuğun cinsel istismarı bir yakınına anlatmasıyla ortaya çıktığı öğrenildi.
Ceylanpınar’da adı açıklanmayan kız çocuğu, ilçede yaşayan bir yakınına kendisine aralarında memur ve esnafların da bulunduğu bazı kişilerin istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine kız çocuğunun yakını olayı polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, olaya karıştığı iddia edilen 7 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Olayın duyulması ihtimaline karşı polis şüphelilerin götürüldüğü ilçe emniyet müdürlüğü ile adliye binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, cinsel istismara maruz kalan kız çocuğunun ise sosyal hizmetler uzmanı ve psikolog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra devlet koruması altına alınacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Bolu'da, intiharı polis önlediBolu'da, intiharı polis önledi
Bitlis’te 3 sığınak bulunduBitlis’te 3 sığınak bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Benim cenazem de çıkacak göreceksiniz'

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Cenazem çıkacak göreceksiniz'

Eşi ve kızı öldürülen İsmail Güzel cinayet gününü anlattı

Anneyi öldürdü, kızını kaçırarak boş araziye götürdü...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.