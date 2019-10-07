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Şanlıurfa'da 15 günlük eylem yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 17:52 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA Valiliği, 5-19 Ekim tarihleri arasında uygun görülenlerin dışında her türlü gösteri, yürüyüş, oturma eylemi, açlık grevi, basın açıklaması, afiş asma, bildiri dağıtılmasını yasakladı.

Şanlıurfa'da 15 günlük eylem yasağı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Valiliği, 5-19 Ekim tarihleri arasında uygun görülenlerin dışında her türlü gösteri, yürüyüş, oturma eylemi, açlık grevi, basın açıklaması, afiş asma, bildiri dağıtılmasını yasakladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden, yapılması muhtemel her türlü imza kampanyası, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, trikleme ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler diğer illerden katılımlarla birlikte 5 Ekim 2019 saat 00.01'den 19 Ekim saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" ifadesine yer verildi.

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