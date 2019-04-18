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Şanlıurfa'da 1,5 yılda 1300 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 15:41 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, kentte son 1,5 yıl içerisinde 1300 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, kentte son 1,5 yıl içerisinde 1300 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak illerinin vali, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve Göç İdaresi yetkililerinin katılımlarıyla 'Düzensiz Göç ile Mücadele Bölge Toplantısı', Şanlıurfa'da başladı. Bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 21'inci yüzyılda düzensiz göç probleminin küresel bir soruna döndüğünü belirterek, şunları söyledi: "Türkiye açısından ve dünya açısından bir problem haline gelen düzensiz göçün engellenmesini ve önüne geçmesini önlemek için bölge toplantısını gerçekleştirmiş oluyoruz. Küreselleşmeyle birlikte ulaşımın getirdiği kolaylıklarla birlikte 21'inci yüzyılda bu problem, küresel bir soruna dönmüş oldu. İnsanların çok hızlı bir şekilde yer değiştirebildiği ve dünyanın bir tarafından diğer tarafına rahat bir şekilde haberdar olduğu bir göç haline gelen bir dünyada, nüfus hareketlerini gittikçe zorlaştırıp arttığını görüyoruz. Bir ülkenin tek başına içinden çıkmasının mümkün olmadığı bir sorun. Küresel bir sorun olması itibariyle uluslararası üst kişilerin kombinasyon yapması gereken bir sorun." Düzensiz göçten en fazla etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu belirten Vali Erin, iç karışık nedeniyle 4 milyon civarında Suriyelinin Türkiye'ye geldiğini ve bunların 550 bininin 7-8 yıldır kentte yaşadığını kaydetti. Suriyelilerin kent nüfusunun 4'te birini oluşturduğunu anlatan Erin, Şanlıurfa’da 2018 yılı içerisinde binden fazla düzensiz göçmenin yakalandığını, 2019 yılı içerisinde ise bu sayının 300 civarında olduğunu belirtti.

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