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Şanlıurfa’da 15 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

26.02.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da 15 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde cinayet suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde cinayet suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde cinayet suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde cinayet suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Mersin’in Tarsus ilçesinde işlediği cinayetten dolayı 15 yıldır aranan ve hakkında 31 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.G.’nin Viranşehir ilçe kırsalında olduğunu belirledi. M.G.’yi fiziki ve teknik takibe alan JASAT ekibi, hükümlüyü kullandığı araçla bir benzin istasyonuna girdiği sırada operasyonla yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen firari, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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