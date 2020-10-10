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Şanlıurfa’da 150 koyun yediği bitkiden telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 09:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçe kırsalında 150 koyun yediği bitkiden telef oldu.Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Dağeteği Mahallesinde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçe kırsalında 150 koyun yediği bitkiden telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Dağeteği Mahallesinde yaşandı. Sabah saatlerinde koyunlarını otlatmak için kırsala götüren çoban, koyunlarının iddiaya göre, yörede Zilasur diye adlandırılan ot ile beslendiğini gördü. Bu sırada koyunlarının bir anda can çekişerek yere yığıldığını gören çoban, durumu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ile veterinerliğe bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, koyunların yörede Zilasur diye adlandırılan ot ile beslenerek zehirlendiğini belirledi.

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