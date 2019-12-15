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Şanlıurfa'da 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 12:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da bağ evinde 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı istihbarat çalışmalarda kentte yüklü miktarda uyuşturucu getirildiğini belirledi.

Ekipler, uyuşturucunun kent merkezine yakın bir bağ evinde saklandığını bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Bağ evinde yapılan aramada 17 kilo 150 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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bağ evi esrar polis Şanlıurfa uyuşturucu

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