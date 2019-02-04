Şanlıurfa’da 19 yaşındaki genç intihar etti

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA’da Memduh Eken (19) odasının tavanına bağladığı iple kendini asarak intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Akabe-TOKİ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Memduh Eken, evde yalnız olduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle odasının tavanına bağladığı iple kendini asarak intihar etti. Eve gelen yakınları Eken'i asılı bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Memduh Eken’in yaşamını yitirdiğini belirledi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eken’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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