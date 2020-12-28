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  4. Şanlıurfa’da 199 kişiye 617 bin TL para cezası kesildi

Şanlıurfa’da 199 kişiye 617 bin TL para cezası kesildi

28.12.2020 14:46 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da 199 kişiye 617 bin TL para cezası kesildi

Şanlıurfa’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 199 kişiye 617 bin 850 TL para cezası kesildi.Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Cuma günü saat 21.00’den Pazartesi 05.00’e kadar olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber izni olmayanlara cezalar kesildi.

Şanlıurfa’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 199 kişiye 617 bin 850 TL para cezası kesildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Cuma günü saat 21.00’den Pazartesi 05.00’e kadar olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber izni olmayanlara cezalar kesildi. Şanlıurfa’da da yasağa birçok vatandaş uyarken, kuralları ihlal edenler ise emniyet güçlerine takıldı. İzni olmadan sokağa çıkan vatandaşlara Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli cezalar kesildi. Ekipler, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 199 kişiye 617 bin 850 TL para cezası kesti.

Şanlıurfa’da 199 kişiye 617 bin TL para cezası kesildi

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