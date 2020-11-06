HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa’da 2 bin liralık kanarya hırsızlığı

Şanlıurfa’da 2 bin liralık kanarya hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 11:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde hırsızlar, yabancı uyruklu gencin 2 bin lira değerindeki kanaryalarını çaldı.Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde hırsızlar, yabancı uyruklu gencin 2 bin lira değerindeki kanaryalarını çaldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşandı. Yabancı uyruklu Muhammed Hüseyin, sabah saatlerinde evlerinin altında bulunan dükkanda kanarya ve muhabbet kuşlarını beslemeye gitti. Muhammed, bu sırada dükkanın bir camının kırıldığını ve üzerinde kan lekelerinin olduğunu gördü. Durumun polise bildirilmesiyle olay yerine giden polis, hırsızların kan ve parmak izi örneklerini inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Kanaryaları çalınan Muhammed Hüseyin de hırsızların yakalanmasını ve kanaryaların bulunmasını istedi. Hüseyin, “Hırsızların yakalanmasını istiyorum. Benim kuşlarımı çaldılar bari başkalarına ait eşyaları çalmasınlar” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
İnsanlık dışı davranış! Çuvala koyup, seyir halindeki araçtan attılarİnsanlık dışı davranış! Çuvala koyup, seyir halindeki araçtan attılar
Bu öneriler deprem sırasında hayat kurtarıyor!Bu öneriler deprem sırasında hayat kurtarıyor!
1/
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Diğer Haberler
Evinin camını silerken dördüncü kattan düştü
Evinin camını silerken dördüncü kattan düştü
RTÜK'ten Tele 1 ve Halk TV'ye para cezası
RTÜK'ten Tele 1 ve Halk TV'ye ceza
Bakan Kurum'dan İzmir için flaş açıklama! O vatandaşlar evlerine girebilecek
Bakan Kurum'dan İzmir için flaş açıklama! O vatandaşlar evlerine girebilecek
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti'
Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'
Eylül Yağlıkara cinayetinde son dakika gelişmesi! Uğur Koçyiğit'in cezası belli oldu
Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni gelişme! Cezası belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.