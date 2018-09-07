Şanlıurfa'da 2 kardeşin ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da 2 gün önce çıkan silahlı kavgada 2 kardeşin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çarşamba günü Ömer Çakallı ile ağabeyi Mustafa Çakallı'nın, çıkan silahlı kavgada ölümüyle ilgili polis ekipleri, soruşturma başlattı. Cinayet şüphelisi olduğu öne sürülen M.Ç.'nin Akçakale ilçesi kırsal Karatepe Mahallesi'nde olduğunu bilgisini alan ekipler operasyon düzenledi. Yakalanıp gözaltına alınan M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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