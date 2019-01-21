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Şanlıurfa’da 2 otomobil kundaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 12:47 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, park halindeki iki araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi.

Şanlıurfa’da 2 otomobil kundaklandı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, park halindeki iki araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi.
Olay, gece saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Yan yana park halinde bulunan iki otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Yanan araçları gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa’da 2 otomobil kundaklandıŞanlıurfa’da 2 otomobil kundaklandıŞanlıurfa’da 2 otomobil kundaklandı

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