HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa’da 2 PKK’lı terörist hakkında kırmızı bülten kararı

Şanlıurfa’da 2 PKK’lı terörist hakkında kırmızı bülten kararı

01.04.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir çocuk ile bir bekçinin şehit düştüğü ve 79 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili firari 2 PKK’lı terörist hakkında kırmızı bülten çıkarılması kararlaştırıldı.Şanlıurfa 6.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir çocuk ile bir bekçinin şehit düştüğü ve 79 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili firari 2 PKK’lı terörist hakkında kırmızı bülten çıkarılması kararlaştırıldı.
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, Viranşehir’de 17 Şubat 2017’de Savcılar Sitesine düzenlenen, 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve bekçi İbrahim Kete’nin şehit olduğu, 79 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili haklarında 82’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan A.U. ve M.F.’nin yargılanmasına başlandı. Mahkeme başkanı, dosyaya gelen bilgi ve belgeleri okuduktan sonra heyetin ara kararlarını açıkladı. Firari 2 teröristin yakalama emirlerinin uzun süredir infaz edilmemesi nedeniyle kaçak sayılmalarına hükmeden mahkeme heyeti, sanıkların yokluklarında tutuklanmalarına da karar verdi. Mahkeme heyeti, firari A.U. ve M.F.’nin uluslararası alanda da aranmaları için kırmızı bülten çıkarılmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, terörist A.U.’nun 4 ayrı saldırının daha faili olduğu belirtilmişti.
İddianamede, A.U.’nun 2016’da Viranşehir’deki Karakuzu Jandarma Komutanlığına bağlı personelin yol kontrolü sırasında gerçekleştirilen ve Uzman Çavuş Erdi Demirer’in şehit düştüğü eylem, 2016’da Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde polis ekibine yönelik el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı, 3 polisin yaralandığı başka bir olay ile aynı yıl hiç kimsenin zarar görmediği Viranşehir- Diyarbakır kara yolunun 18. kilometresinde meydana gelen patlamanın da faili olduğu tespit edilmişti.
A.U. hakkında bu saldırılarla ilgili ayrıca soruşturma yürütülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı
Ankara'da yılan hikayesine dönen olay! Apartmana atanan kayyum da sorunları çözemediAnkara'da yılan hikayesine dönen olay! Apartmana atanan kayyum da sorunları çözemedi
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Vahşetin böylesi! Ağaca asılmış halde bulundu

Vahşetin böylesi! Ağaca asılmış halde bulundu

Ankara'da yılan hikayesine dönen olay! Apartmana atanan kayyum da sorunları çözemedi

Ankara'da yılan hikayesine dönen olay! Apartmana atanan kayyum da sorunları çözemedi

Akşener'den Bahçeli'ye flaş çağrı: Evine dön

Akşener'den Bahçeli'ye flaş çağrı: Evine dön

Son Dakika: Güvenlik soruşturması teklifi için Meclis'te oylama yapılacak

Güvenlik soruşturması teklifi için Meclis'te oylama yapılacak

Daha iyi bir yaşam için köyden şehre geldi! 9 ayda bütün mal varlığını kaybetti

9 ayda bütün mal varlığını kaybetti: Buralardan kurtulmak istiyorum

3 - 4 Nisan hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.