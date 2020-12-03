Şanlıurfa’da 2 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte teslim oldu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 2 terörist, silah ve mühimmatlarıyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösteren teröristlerin örgütten kaçışı sürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki örgütün barınma alanlarından kaçan 2 terörist, silah ve mühimmatlarıyla Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin üst aramasında, bir piyade tüfeği, bir tabanca, 25 fişek ile 9 mermi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristlerin sorgu işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

