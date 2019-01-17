HABER

Şanlıurfa'da 2 terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 19:03 | Son Güncelleme

Suriye'de terör örgütü YPG-PYD/PKK içinde faaliyet gösteren iki teröristin, aileleriyle yapılan görüşmeler sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi

Suriye'de terör örgütü YPG-PYD/PKK içinde faaliyet gösteren iki terörist, aileleriyle yapılan görüşmeler sonucu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından, terör örgütünün Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı eylemlerin engellenmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Suriye'de terör örgütü YPG-PYD/PKK içinde biri 6, diğeri 3 yıldır faaliyet gösteren iki teröristin, aileleriyle yapılan görüşmeler sonucu sınırdan geçerek Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmaları sağlandı.

Teslim olan teröristler, ilk ifadelerinde sivillerin terör örgütünü topraklarında istemediklerini ve kaçmaya çalıştıklarını ancak örgüt yöneticilerinin buna izin vermediğini belirtti.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Jandarma, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıJandarma, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
Uşak'ta kayıp yaşlı adamı arama çalışmalarıUşak'ta kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akçakale Şanlıurfa terörist

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP’li Burak Erbay'dan yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

İstanbul Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın paniği

İstanbul'da yangın paniği!

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

FETÖ üyeliğinden hapis yatıp beraat etmişti: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın sahte alkol raporu davasında karar

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.