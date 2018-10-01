HABER

Şanlıurfa'da, 2 Türk kardeşin öldürülmesiyle ilgili 21 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 14:50 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, Mahmut ile Mesut Dağ kardeşlerin silahlı kavgada öldürülmesinin ardından Suriyelilere yönelik sosyal medyadan provokasyon çağrısı yaptığı ve iş yerlerine zarar verdiği gerekçesiyle gözaltında bulunan 45 kişiden 21'i, emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, Mahmut ile Mesut Dağ kardeşlerin silahlı kavgada öldürülmesinin ardından Suriyelilere yönelik sosyal medyadan provokasyon çağrısı yaptığı ve iş yerlerine zarar verdiği gerekçesiyle gözaltında bulunan 45 kişiden 21'i, emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi. Kent merkezindeki Suriyelilere ait iş yerlerinin gerginlik nedeniyle açılmadığı, okula giden öğrencilerin de ikinci talimata kadar izinli olduğu belirtildi. Olay, 27 Eylül Perşembe günü, meydana geldi. Osmanlı Mahallesi'nde, birbirine komşu Türk ve Suriyeli aileler, çocukları arasındaki tartışma nedeniyle kavga etti. Kavgada, Suriyelilerin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 5 kardeşten Mahmut ve Mesut Dağ yaşamını yitirdi, 3'ü ise yaralandı. Yaşananların ardından sosyal medyada örgütlenerek, sokaklara dökülüp, taşkınlık çıkaranlar, polisin müdahalesiyle engellendi. Cuma günü de kentte, sosyal medya hesaplarından Suriyelilere karşı sokağa çıkma çağrısı yaptığı belirlenen 8 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Cuma öğleden sonra kentin birçok bölgesinde Şanlıurfa Valisi ve diğer yöneticilerin sağduyu çağrısına rağmen yüzlerce kişi sokağa çıktı. Haşimiye Meydanı ve Atatürk Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgede toplanan yüzlerce kişi, 'Suriyeli istemiyoruz' sloganları atarak, çevrede bulunan Suriyelilere ait iş yerlerinin camlarını kırarak, tahrip etti. Polislerin müdahale ettiği kalabalıktaki bazı kişiler, gözaltına alınırken, birçok iş yerinde hasar oluştu. Gerginliğin devam ettiği kente, çevre illerden de takviye polisler gönderildi. Mahmut- Mesut Dağ kardeşlerin öldürülmesinin ardından kent merkezindeki gerginlikte Suriyelilerin iş yerlerine zarar veren 30 kişi ve sosyal medya paylaşımları ile halkı provoke eden 15 kişi daha gözaltına alındı. Cinayetin ardından gözaltına alınanların sayısı, 53'e çıktı. Kent merkezindeki gerginlik, polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, gözaltındaki 53 kişi ise sorguya alındı. Öte yandan çeşitli suçlara karıştığı saptanan 639 Suriyeli ise Göç İdaresi tarafından sınır dışı edildi. 8 KİŞİ TUTUKLANDI Kentte, 2 Türk kardeşin silahlı kavgada öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 53 kişiden olaya karıştığı belirlenen Suriye uyruklu 8'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece bugün tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 21 KİŞİ ADLİYEDE Cinayet sonrası Suriyelilere yönelik sosyal medyadan provokasyon çağrısı yaptığı ve iş yerlerine zarar verdiği tespit edilen 45 kişiden 1'i kadın, 7'si 18 yaşından küçük 21'i, emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi. SURİYELİLER DÜKKANLARINI AÇMADI Öte yandan gerginlik nedeniyle kent merkezindeki Suriyelilere ait iş yerlerinin açılmadığı, okula giden öğrencilerin ise ikinci talimata kadar izinli olduğu kaydedildi.

PARTNERYıllar önce ayakkabı satarkenYıllar önce ayakkabı satarken
Adıyaman'da kazada ölen anne- kız toprağa verildiAdıyaman'da kazada ölen anne- kız toprağa verildi
Tekirdağ'da 131 kaçak göçmen yakalandıTekirdağ'da 131 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir dakikalar içinde bu hale geldi

İzmir dakikalar içinde bu hale geldi

'Karımı gözetliyorsunuz' dehşeti!

'Karımı gözetliyorsunuz' dehşeti!

Korkunç işkencede kan donduran detay!

Korkunç işkencede kan donduran detay!

Ödülü hak etmeyen Nobel sahipleri

Ödülü hak etmeyen Nobel sahipleri

Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık!

Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık!

Bir babanın en acı günü!

Bir babanın en acı günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.